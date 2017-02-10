Гендиректор "Балтики": в списке потенциальных новичков 20 игроков

В списке потенциальных новичков калининградской "Балтики" фигурируют 20 футболистов. Об этом на пресс-конференции, состоявшейся в пятницу, 10 февраля, в здании "Западной прессы" сообщил генеральный директор футбольного клуба Тимур Лепсая.

Имена первых новичков станет известны уже 16 февраля. Сейчас в прессе активно обсуждается переход в Калининград полузащитника Романа Концедалова, зимой покинувшего "Кубань", а также бывшего нападающего "Урала" и "Факела" Андрея Сальникова.

Что касается тренерского штаба "Балтики", то в него, помимо Черевченко вошли Владислав Тихонов и Валерий Климов. Из управленческого персонала вакантна должность спортивного директора.

"Спортивного директора у нас нет, пока им является Александр Горбачёв, и мы ведём переговоры о его дальнейшей судьбе. Что касается Ольги Смородской, то её в клубе не будет, и я не понимаю зачем люди распространяют слухи", - отметил Тимур Лепсая.

Калининградская "Балтика" готовится ко второй половине чемпионата. В ФНЛ (вторая по значимости лига российского футбола), команда занимает предпоследнее, 19 место. Для сохранения прописки в этом дивизионе команде Игоря Черевченко за 14 оставшихся игр предстоит сократить 10-ти очковый отрыв от 15 места, дающего право остаться в ФНЛ.

Впрочем, существует вероятность продолжить выступления в ФНЛ за счет снятия с турнира по финансовым причинам других команд. Именно благодаря этому, в прошлом году "Балтика" хоть и вылетела, но затем вернулась.