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Гендиректор "Балтики": в списке потенциальных новичков 20 игроков

Автор: Константин Сериков
18:32
  795 1
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
В списке потенциальных новичков калининградской "Балтики" фигурируют 20 футболистов. Об этом на пресс-конференции, состоявшейся в пятницу, 10 февраля, в здании "Западной прессы" сообщил генеральный директор футбольного клуба Тимур Лепсая.
 
Имена первых новичков станет известны уже 16 февраля. Сейчас в прессе активно обсуждается переход в Калининград полузащитника Романа Концедалова, зимой покинувшего "Кубань", а также бывшего нападающего "Урала" и "Факела" Андрея Сальникова.
 
Что касается тренерского штаба "Балтики", то в него, помимо Черевченко вошли Владислав Тихонов и Валерий Климов. Из управленческого персонала вакантна должность спортивного директора.
 
"Спортивного директора у нас нет, пока им является Александр Горбачёв, и мы ведём переговоры о его дальнейшей судьбе. Что касается Ольги Смородской, то её в клубе не будет, и я не понимаю зачем люди распространяют слухи", - отметил Тимур Лепсая.
 
Калининградская "Балтика" готовится ко второй половине чемпионата. В ФНЛ (вторая по значимости лига российского футбола), команда занимает предпоследнее, 19 место. Для сохранения прописки в этом дивизионе команде Игоря Черевченко за 14 оставшихся игр предстоит сократить 10-ти очковый отрыв от 15 места, дающего право остаться в ФНЛ.
 
Впрочем, существует вероятность продолжить выступления в ФНЛ за счет снятия с турнира по финансовым причинам других команд. Именно благодаря этому, в прошлом году "Балтика" хоть и вылетела, но затем вернулась.  
 

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sergeyvlasov91
sergeyvlasov91 #
18:55
Самый легкий способ бросить курить! С помощью советов Малышевой  -  http://1tv-zdorovya.blogspot.com  бросил за неделю и начал молодеть. Пропала усталость, стало больше энергии на семью и детей, скинул лишний вес, теперь хочу поделиться с вами
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