Калининградский легкоатлет выиграл золотую медаль первенства России

Калининградский легкоатлет Олег Спиридонов выиграл золотую медаль первенства России в беге с барьерами. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Соревнования среди самых перспективных легкоатлетов страны завершились в Чувашии. На базе спортшколы олимпийского резерва выступили около полутысячи спортсменов из 46 регионов Российской Федерации.



Всего на дистанции 60 метров соревновались 30 соперников. Лучший результат среди представителей своего региона продемонстрировал воспитанник калининградской детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 4 по лёгкой атлетике Олег Спиридонов.



Он установил в финале новый региональный рекорд для своей возрастной категории. К финишу калининградец пришёл за 7,97 секунды, опередив на пьедестале почёта сверстников из Москвы и Санкт-Петербурга.