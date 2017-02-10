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"Мы не волшебники": директор и тренер "Балтики" не уверены, что команда останется в первой лиге

Автор: Константин Сериков
15:44
  633 0
  • Тимур Лепсая и Игорь Черевченко. Автор фото: Александр Подгорчук
Тимур Лепсая и Игорь Черевченко. Автор фото: Александр Подгорчук
Новый генеральный директор футбольного клуба "Балтика" Тимур Лепсая и главный тренер Игорь Черевченко не стали обещать, что команда останется в первой лиге. Они сообщили об этом на пресс-конференции, состоявшейся в пятницу, 10 февраля, в здании "Западной прессы".

"Мы не волшебники, все прекрасно понимают то турнирное положение, в которое попала команда. Будем пытаться сохранять прописку в ФНЛ", — отметил главный тренер Игорь Черевченко.
Тимур Лепсая отметил, что клуб в долгу перед болельщиками. Гендиректор надеется, что калининградцы вернутся на стадион, как это было в 90-х.

"Для нас это вызов, мы будем стараться всё сделать, чтобы сохранить прописку в ФНЛ. После моего прихода первое изменение — это тренер. Сейчас просматриваем группу футболистов, будут изменения и в составе", — отметил Лепсая.

"Балтика" занимает в первенстве ФНЛ 19-е место из 20 команд. Для сохранения прописки по  спортивному принципу калининградской команде следует занять место не ниже 15-го.

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