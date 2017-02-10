Французский биатлонист демонстративно покинул пьедестал ЧМ из-за поведения российских спортсменов

Биатлонист Мартин Фуркад покинул церемонию награждения победителей чемпионата мира. Об этом сообщают "Известия"

По данным издания, Фуркад сбил с ног Александра Логинова во время смешанной эстафеты. Он якобы случайно заехал на лыжу Логинова, из-за чего тот упал.

После этого француз демонстративно ушёл с пьедестала во время церемонии награждения. Сам он позже объяснил свой поступок тем, что Александр Логинов и Антон Шипулин отказались пожать ему руку, а Шипулин также повернулся к нему спиной.

Фуркад подчеркнул, что выиграл у Шипулина в честной борьбе. Он отметил, что не понимает поведения коллег.

Чемпионат мира по биатлону проходит в Австрии. Завершится он 19 февраля.