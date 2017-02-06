Смородская опровергла информацию о назначении президентом ФК "Балтика"

Бывший президент московского футбольного клуба "Локомотив" Ольга Смородская опровергла информацию о возможном назначении на должность руководителя калининградской "Балтики". Об этом Смородская сообщила в интервью ТАСС



"Нет, это неправда. Нет никакой почвы для разговоров о назначении", — сказала она корреспонденту издания.



Ранее портал "Спортбокс" "Нет, это неправда. Нет никакой почвы для разговоров о назначении", — сказала она корреспонденту издания.Ранее портал "Спортбокс" сообщил , что в "Балтику" на должность президента может прийти Смородская. В этом случае тренером клуба станет Игорь Черевченко, а Кирилл Котов будет исполнять функции спортивного директора. Все трое вместе работали до августа 2016 года в московском "Локомотиве". Смородская с 2010 по 2016 год занимала кресло президента столичного клуба.



В пресс-службе "Балтики" Клопс.Ru сообщили, что сегодня в клубе ожидаются кадровые изменения. "Это будет не Ольга Смородская, но в Калининград прибыли футбольные специалисты из ведущих клубов. Что касается тренера Игоря Черевченко, то он ещё не прилетел к нам, но есть вероятность его назначения", — отметил пресс-атташе команды Сергей Кандалов. По его словам, все кадровые изменения станут известны уже сегодня, 6 февраля, на заседании совета директоров.