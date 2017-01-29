Российские фигуристы выиграли шесть медалей на чемпионате Европы

Россияне завоевали шесть медалей на чемпионате Европы, который в эти дни проходит в Чехии. Об этом сообщает Медуза.

В одиночном мужском катании "серебро" и "бронзу" выиграли Максим Ковтун и Михаил Коляда. В женском одиночном катании первые два места отвоевали Евгения Медведева и Анна Погорилая. В парном катании победителями стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов. "Бронзу" России принесли Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев в танцах на льду.

Таким образом российские спортсмены стали лидерами по количеству медалей. Второе место досталось Франции.