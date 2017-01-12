СМИ: Польша и Чехия подадут совместную заявку на проведение Олимпиады в 2030 году

Польша и Чехия подадут совместную заявку на проведение Зимних Олимпийских игр в 2030 году. Об этом со ссылкой на Sport Business ТАСС

По данным издания, заявка будет включать в себя шесть чешских и четыре польских города. Власти стран предлагают провести во Вроцлаве открытие Олимпиады, а в Праге — церемонию закрытия. В других городах планируется провести сами соревнования.

Ранее в данных странах ни разу не проводились Олимпийские игры.