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Главная Новости Спорт

Молодую звезду калининградской "Балтики" пригласили в команду Премьер-лиги

17:52
  805 0  
Денис Вамбольт Балтика отражает пенальти в матче против Зенита-2
  • Денис Вамбольт. Фото Александра Подгорчука, Клопс.Ru
Денис Вамбольт. Фото Александра Подгорчука, Клопс.Ru
Вратарь калининградской "Балтики" Денис Вамбольт получил приглашение от одного из клубов Российской футбольной премьер-лиги. Об этом сообщили в пресс-службе калининградской команды, не уточнив, кто конкретно интересуется вратарём.
 
21-летний воспитанник футбольной школы Балтийска сумел в этом сезоне завоевать место в основном составе клуба. Несмотря на неудачное выступление самой "Балтики", которая занимает по итогам первой части чемпионата лишь 19-е место, сам Вамбольт пропустил в 13 проведённых играх лишь 14 мячей.

Занять место в воротах Вамбольту удалось, когда основной вратарь клуба Михаил Барановский получил травму. После того как молодой Денис Вамбольт занял место на воротах, он почти сразу получил приз зрительских симпатий от болельщиков.

При этом Вамбольту удалось несколько матчей провести на ноль. Лишь в одном матче против столичного "Динамо" молодой голкипер пропустил три мяча, что подпортило его личную статистику.

В заключительной игре в 2016 году благодаря действию Дениса Вамбольта "Балтика" смогла на выезде сыграть вничью со второй командой питерского "Зенита" (1:1). При этом по ходу матча Вамбольт сумел отразить пенальти (см. видео).

Благодаря ничьей в Санкт-Петербурге "Балтика" наконец покинула последнюю, 20-ю строчку в турнирной таблице первенства ФНЛ. В ноябре прошлого года спортсмен сыграл в составе сборной ФНЛ против молодёжной сборной Кипра. Игра завершилась со счётом 1:1.

Если Вамбольт оставит команду, то это наверняка будет потерей для "Балтики", учитывая её непростое турнирное положение.
 

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