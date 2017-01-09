СМИ: ФИФА увеличит количество команд — участниц чемпионата мира начиная с 2026 года
Международная федерация футбола во вторник, 10 января, планирует объявить об увеличении количества команд — участниц чемпионата мира начиная с 2026 года. Их количество планируется увеличить с 32 до 48. Об этом сообщает
Globo.
Утвердить формулу проведения чемпионатов планируется в марте. Согласно данным издания, ожидается, что в финальной стадии турниров будет 16 групп по три команды. В плей-офф будут выходить две лучшие из каждой группы.
В сентябре 2016 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявлял, что поддерживает идею увеличения количества команд — участниц чемпионатов мира до 40.
Напомним, что в 2018 году ЧМ по футболу пройдёт в России. Игры будут проходить в 11 городах, в том числе и Калининграде.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.