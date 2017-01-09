СМИ: ФИФА увеличит количество команд — участниц чемпионата мира начиная с 2026 года

Международная федерация футбола во вторник, 10 января, планирует объявить об увеличении количества команд — участниц чемпионата мира начиная с 2026 года. Их количество планируется увеличить с 32 до 48. Об этом сообщает Globo.



Утвердить формулу проведения чемпионатов планируется в марте. Согласно данным издания, ожидается, что в финальной стадии турниров будет 16 групп по три команды. В плей-офф будут выходить две лучшие из каждой группы.



В сентябре 2016 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявлял, что поддерживает идею увеличения количества команд — участниц чемпионатов мира до 40.



Напомним, что в 2018 году ЧМ по футболу пройдёт в России. Игры будут проходить в 11 городах, в том числе и Калининграде.