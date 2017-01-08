Глава антидопингового агентства Британии призвал отстранить Россию от Олимпиады-2018
Фото с сайта www.olympic.ru
Глава антидопингового агентства Великобритании Дэвид Кенворти призвал отстранить российскую сборную от участия в зимней Олимпиаде в 2018 году. Об этом сообщает "Коммерсант".
По его словам, такое решение необходимо было принять ещё в прошлом году на Олимпиаде в Рио. Кенворти считает, что дело об участии российских спортсменов в допинговых скандалах может привести к потере доверия зрителей и обесцениванию спортивных соревнований. Поэтому, Международный паралимпийский комитет поступил правильно, отстранив Россию от паралимиады.
"На мой взгляд МОК (Международный олимпийский комитет) все испортил. Проблема в том, что в этом вопросе слишком много политики",— заявил Кенворти.
Зимняя Олимпиада пройдет в 2018 году в городе Пхенчхан в Южной Корее.
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