Глава антидопингового агентства Британии призвал отстранить Россию от Олимпиады-2018

Глава антидопингового агентства Великобритании Дэвид Кенворти призвал отстранить российскую сборную от участия в зимней Олимпиаде в 2018 году. Об этом сообщает "Коммерсант".

По его словам, такое решение необходимо было принять ещё в прошлом году на Олимпиаде в Рио. Кенворти считает, что дело об участии российских спортсменов в допинговых скандалах может привести к потере доверия зрителей и обесцениванию спортивных соревнований. Поэтому, Международный паралимпийский комитет поступил правильно, отстранив Россию от паралимиады.

"На мой взгляд МОК (Международный олимпийский комитет) все испортил. Проблема в том, что в этом вопросе слишком много политики",— заявил Кенворти.

Зимняя Олимпиада пройдет в 2018 году в городе Пхенчхан в Южной Корее.