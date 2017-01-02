Концерн "Калашников" разработает винтовки для российских биатлонистов
Оружейный концерн "Калашников" приступил к разработке модернизированной винтовки для Союза биатлонистов России. Об этом сообщает Rambler News Service
с ссылкой на слова главы компании, Алексея Криворучко.
"Есть определенные предложения спортсменов по модернизации винтовки Би-7-4, - пояснил Криворучко. - Такая винтовка разрабатывается, и будет проходить тестирование при активном участии специалистов Союза биатлонистов России. Ну и конечно, мы не забываем о внешнем виде: новые винтовки для спортсменов будут не только функциональны и точны, но и красивы".
По словам главы концерна, в составе компании создана специальная конструкторская группа, в состав которой входят трёхкратный чемпион мира Иван Черезов и специалист по оружию сборной России по биатлону Владимир Суслопаров.
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