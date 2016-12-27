Очевидцы: упавшее дерево перекрыло движение по Балтийскому шоссе

На Балтийском шоссе в Калининградской области движение перекрыто из-за упавшего дерева. Об этом сообщают местные автомобилисты.

По их словам, движение затруднено как в сторону Калининграда, так и в сторону Балтийска и Светлого. Кроме того, ранее очевидцы сообщали, что на выезде из Балтийска дерево упало на карету скорой помощи.