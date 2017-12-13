В Литве российского посла попросили содействовать в обустройстве музея Донелайтиса под Нестеровом
Литовский министр культуры Лиана Руоките-Йонсон попросила российского посла Александра Удальцова о посредничестве в обустройстве музея Донелайтиса в Калининградской области. Об этом сообщает Delfi.
"Хотелось бы, чтобы этому больше внимания уделяли правительство Калининградской области и Историко-художественный музей, филиалом которого и является музей Донелайтиса", — добавила министр.
Удальцов и Руоките-Йонсон во вторник, 12 декабря, обсудили вопросы сотрудничества в области культуры. Одной из тем стало также обустройство массовых захоронений литовских ссыльных в России и воинских мемориалов времён Второй мировой войны в Литве.
"Министр обратила внимание, что уход за захоронениями — дело самоуправлений", — говорится в сообщении. Департамент по вопросам культурного наследия на прошлой неделе оштрафовал на 1,5 тыс. евро организацию "Забытые солдаты", которая перезахоронила останки советских солдат на вильнюсском кладбище. Как считают чиновники, это сделали без согласования с Министерством культуры и МВД.
Год назад Антон Алиханов предложил
восстановить старый немецкий вокзал в районе посёлка Чистые пруды. По его мнению, это интересный объект, который можно наблюдать с башни музея Кристионаса Донелайтиса. Сам музей открылся в 1979 году. В 2013-2014 годах здесь отреставрировали главные элементы кирхи, провели ремонт в доме пастора.