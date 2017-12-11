Стало известно, как будут работать магазины и кафе Польши в зимние праздники

В декабре и январе польские магазины и кафе будут иметь несколько выходных посреди недели в связи с государственными праздниками. Об этом Клопс.Ru рассказал руководитель Польского культурного центра в Калининграде Томаш Оманьски.



В католический Сочельник, 24 декабря, рабочий день в магазинах и торговых центрах будет сокращён до 15:00–16:00. "Уже после трёх часов дня купить что-то будет проблематично", — отметил глава центра. А 25 и 26 декабря будут полностью выходными — поляки в эти дни отпразднуют Рождество.



"Некоторые кафе, может быть, будут работать, но это единичные случаи, — объяснил Оманьски. — Из магазинов это будет только торговая сеть "Жабка", а также точки на автозаправках".



В последний день года все предприятия будут работать как обычно, а 1 января жители Польши будут отдыхать. Выходным, когда закроются магазины, станет и 6 января — государственный праздник День трёх королей.