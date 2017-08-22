"Триллионы злотых": правящая партия Польши намеревается взыскать с России репарации

Политики правящей в Польше партии "Право и справедливость" заявили, что они планируют взыскать с России репарации за Вторую мировую войну. Об этом сообщает телеканал "Звезда" со ссылкой на польские СМИ.

Члены партии уверены, что платить репарации за ущерб Польше должна не только Германия. Граждане СССР совершали преступления на территории страны, разрушали её культурные и материальные ценности. Вместе с тем политики не приводят точных причин к возмещению ущерба.

"Москва должна заплатить нам триллионы злотых, но должна быть высчитана точная сумма репараций от России, мы должны оценить потери и возможные претензии", — рассказывает депутат Станислав Пента.

В начале августа польские политики заявляли о необходимости выплаты репараций Германии. Соответствующий закон будет рассмотрен Сеймом уже осенью.