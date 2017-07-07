В Литве россиянина осудили на десять лет за шпионаж
Окружной суд Вильнюса приговорил к десяти годам лишения свободы гражданина России Николая Филипченко. Об этом сообщает "РИА Новости"
с ссылкой на литовские СМИ.
Филипченко задержали в 2015 году во время поездки через Литву из Калининградской области в Белоруссию. Сторона обвинения считает его сотрудником ФСБ и полагает, что он действовал в составе организованной группы. По данным прокуратуры, в группу входили гражданин РФ, представитель разведывательного управления ФСБ Калининградской области И.Г. и гражданин Литвы В.С. В их отношении ведётся досудебное расследование.
Литовская прокуратура считает, что с 2011 по 2014 годы группа пыталась завербовать несколько жителей Литвы для шпионажа против Литовской республики. За шпионаж им предлагали деньги. В частности, подозреваемые намеревались получить личную информацию о президенте Литвы Дале Грибаускайте. Они якобы пытались завязать отношения с представителями системы безопасности Грибаускайте, чтобы установить в президентском дворце прослушку.
О задержании в Литве сотрудника ФСБ России стало известно
в мае 2015 года. В июле 2016 года дело передали
в суд.
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