В Клайпеде полиция оштрафовала мужчину за майку с советской атрибутикой
Сообщество "Valsts policija" / Facebook
Клайпедская полиция оштрафовала гражданина Латвии за майку с советской атрибутикой. Об этом сообщает портал Delfi
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Инцидент произошёл 4 июня, около 15:00. Местные жители сообщили в полицию, что в Клайпеде на проспекте Тайкос гуляют трое пьяных мужчин. Одного из них задержали сотрудники правоохранительных органов. На мужчине была майка с изображением пятиконечной звезды, а также серп с молотом и надпись "СССР".
Мужчину оштрафовали на 75 евро. В Литве за демонстрацию нацистской и советской символики закон предусматривает штраф от 150 до 300 евро.
В комиссариате выяснилось, что нарушитель – гражданин Латвии 1983 года рождения. Сообщается, что он был беспокойным и оскорблял полицейских.
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