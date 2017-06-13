В Клайпеде полиция оштрафовала мужчину за майку с советской атрибутикой

Клайпедская полиция оштрафовала гражданина Латвии за майку с советской атрибутикой. Об этом сообщает портал Delfi

Инцидент произошёл 4 июня, около 15:00. Местные жители сообщили в полицию, что в Клайпеде на проспекте Тайкос гуляют трое пьяных мужчин. Одного из них задержали сотрудники правоохранительных органов. На мужчине была майка с изображением пятиконечной звезды, а также серп с молотом и надпись "СССР".

Мужчину оштрафовали на 75 евро. В Литве за демонстрацию нацистской и советской символики закон предусматривает штраф от 150 до 300 евро.