Поляки собрали деньги на установку памятников Президенту Качиньскому и жертвам смоленской катастрофы

Польша собрала почти миллион злотых на памятники Жертвам смоленской катастрофы и президенту Леху Качиньскому. Об этом сообщает "Радио Польша".
Сбор средств начался в апреле прошлого года. В евро эта сумма составляет более 230 тысяч.
В Польше установлено около 70 памятников, которые посвящены памяти погибшего президента и трагедии, но этого мало, считают власти страны. В Варшаве нет такого памятника, есть только скромный обелиск. В столице должен быть памятник, символизирующий роль Леха Качиньского в истории Польши.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.