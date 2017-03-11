Поляки собрали деньги на установку памятников Президенту Качиньскому и жертвам смоленской катастрофы

Польша собрала почти миллион злотых на памятники Жертвам смоленской катастрофы и президенту Леху Качиньскому. Об этом сообщает "Радио Польша".

Сбор средств начался в апреле прошлого года. В евро эта сумма составляет более 230 тысяч.

В Польше установлено около 70 памятников, которые посвящены памяти погибшего президента и трагедии, но этого мало, считают власти страны. В Варшаве нет такого памятника, есть только скромный обелиск. В столице должен быть памятник, символизирующий роль Леха Качиньского в истории Польши.