Чтобы не заплыть в Литву: для калининградских рыбаков установили предупреждающие знаки (фото)
Фото пресс-службы пограничного управления ФСБ России по Калининградской области
В акватории Калининградского, Куршского заливов и Виштынецкого озера появились временные предупреждающие вехи. Как сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области, эти знаки помогут любителям подлёдной рыбалки и отдыха на льду избежать непреднамеренного нарушения государственной границы.
Расположенные вглубь территории Российской Федерации, на расстоянии 200 метров от линии государственной границы, знаки установлены в прямой видимости друг от друга. В акватории заливов вехи имеют красные и зелёные полосы — в соответствии с цветовым оформлением пограничных знаков. Для видимости в тёмное время суток сверху нанесены светоотражающие полосы шириной 5 см. На озере Виштынецком для информирования местных жителей установлены полутораметровые деревянные вехи.
Аналогичные меры предосторожности предприняли и литовские пограничники. На льду Куршского залива на территории Литовской Республики установлены деревянные столбы, обёрнутые лентой с надписью: "STOP".
Чтобы не оказаться на территории сопредельного государства, гражданам не следует заходить за предупреждающие вехи. Нарушение государственной границы влечёт за собой уголовную и административную ответственность.
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