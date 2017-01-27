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Чтобы не заплыть в Литву: для калининградских рыбаков установили предупреждающие знаки (фото)

15:13
  625 1
  • Фото пресс-службы пограничного управления ФСБ России по Калининградской области
Фото пресс-службы пограничного управления ФСБ России по Калининградской области
В акватории Калининградского, Куршского заливов и Виштынецкого озера появились временные предупреждающие вехи. Как сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области, эти знаки помогут любителям подлёдной рыбалки и отдыха на льду избежать непреднамеренного нарушения государственной границы. 
 

Расположенные вглубь территории Российской Федерации, на расстоянии 200 метров от линии государственной границы, знаки установлены в прямой видимости друг от друга. В акватории заливов вехи имеют красные и зелёные полосы — в соответствии с цветовым оформлением пограничных знаков. Для видимости в тёмное время суток сверху нанесены светоотражающие полосы шириной 5 см. На озере Виштынецком для информирования местных жителей  установлены полутораметровые деревянные вехи.
 

Аналогичные меры предосторожности предприняли и литовские пограничники. На льду Куршского залива на территории Литовской Республики установлены деревянные столбы, обёрнутые лентой с надписью: "STOP".
 

Чтобы не оказаться на территории сопредельного государства, гражданам не следует заходить за предупреждающие вехи. Нарушение государственной границы влечёт за собой уголовную и административную ответственность.

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1 комментарий Правила комментирования

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Gennady Gipi
Gennady Gipi #
15:24
Льда уже скоро не будет :)
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