Польская таможня назвала самые популярные для контрабанды товары года
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Пресс-аташе таможенной палаты в Ольштыне, Рышард Худы, назвал самые популярные в 2016 году у контрабандистов товары. Об этом сообщает Radio Olsztyn
.
На первом месте остаются сигареты, а сразу за ними идёт янтарь. В 2016 году на границе задержали 330 кг янтаря - это в три раза больше, чем в 2015 году.
Самым крупным задержанием года стал случай, когда калининградец пытался на моторной лодке провезти 228 кг янтаря стоимостью около миллиона долларов. Рышард отмечает, что возить контрабанду по суше становится всё сложнее.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.