Польская таможня назвала самые популярные для контрабанды товары года

Пресс-аташе таможенной палаты в Ольштыне, Рышард Худы, назвал самые популярные в 2016 году у контрабандистов товары. Об этом сообщает Radio Olsztyn

На первом месте остаются сигареты, а сразу за ними идёт янтарь. В 2016 году на границе задержали 330 кг янтаря - это в три раза больше, чем в 2015 году.

Самым крупным задержанием года стал случай, когда калининградец пытался на моторной лодке провезти 228 кг янтаря стоимостью около миллиона долларов. Рышард отмечает, что возить контрабанду по суше становится всё сложнее.