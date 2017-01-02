СМИ: в Литве проводят учения на случай "российской оккупации"

Добровольцы из Союза стрелков Литвы проводят учения на случай "российской оккупации". Как сообщает РИА Новости , информация об этом появилась в Times.

Журналист британского издания, побывавший на учениях, пишет, что добровольцы готовятся к партизанской борьбе. "Мы должны подготовиться к защите нашей страны от врага", - говорит один из них, вступивший в Союз стрелков год назад.

По словам офицера Союза, Довидаса Рогулиса, численность организации резко выросла после присоединения Крыма к России. За два года в неё вступили 2500 литовцев. Среди членов Союза есть даже парламентарий, бывший министр иностранных дел страны Аудронюс Ажубалис, который, по собственному признанию, вступил, чтобы быть с другими людьми, готовыми действовать в случае угрозы.

Армия Литвы насчитывает всего несколько тысяч солдат, однако вскоре в регионе появится четыре усиленных батальона НАТО. Глава Минобороны Сергей Шойгу уже заявлял о наращивании военных сил альянса у границ РФ.