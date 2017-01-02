В польском Элке из-за убийства местного жителя вспыхнули массовые беспорядки
В польском городе Элк Варминско-Мазурского воеводства после убийства местного жителя произошли массовые беспорядки. Об этом сообщает РИА Новости
с ссылкой на польское агентство PAP.
Вечером, 31 декабря, 21-летний местный житель был ранен возле кафе Prince Kebab. В результате полученных ранений молодой человек скончался. На следующий день около кафе собралась толпа численностью от 200 до 300 человек, выкрикивающая нацистские лозунги. Протестующие разбили окна кафе, подожгли его, а потом стали бросать камни и петарды в прибывших на место полицейских. Сообщается, что толпа также сожгла другое кафе, принадлежащее тому же предпринимателю.
В связи с беспорядками задержаны несколько десятков человек. Также полиция в связи с гибелью местного жителя задержала управляющих кафе, выходцев из Туниса, Алжира и Марокко.
Мэр города обратился к жителям Элка с просьбой сохранять спокойствие.
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