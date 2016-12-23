Литовцы обнаружили в своих госучреждениях российские шпионские программы
Литовская пресса пишет о том, что в трёх компьютерах местных государственных учреждений было обнаружено программное обеспечение российской разведки.
Как пишет "Делфи"
, такое заявление сделал директор Национального центра кибернетической безопасности Римтаутас Чернаускас, не назвав учреждения в интересах следствия.
"Это программное обеспечение собирает пароли, собирает документы и отправляет в Россию. Эти три компьютера отправляли данные российским разведывательным органам или российским интернет-адресам, связанным с разведывательной деятельностью", — сказала директор центра.
Черняускас утверждает, что программное обеспечение по неосмотрительности попало в компьютеры через USB-носители.
"Это означает, что какой-то работник достаточно неосторожно вставил носитель, на котором была эта шпионская программа", — сказал он. Сообщается, что такое же оборудование в прошлом году было обнаружено в одном компьютере госучреждения.
Напомним, летом в Литве разгорелся очередной шпионский скандал: в Вильнюсе якобы обнаружили
"логово российских шпионов".
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