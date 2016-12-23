Жители Польши готовы потратить на рождественские покупки 20 млрд злотых

Жители Польши в этом году потратят на рождественские покупки 20 млрд злотых. По данным Польского культурного центра в Калининграде, это на 8% больше, чем в прошлом году.

Большая часть средств уйдёт на праздничный стол. Традиционно на нём будут 12 блюд, в том числе рыба и борщ с ушками.

В среднем обычная польская семья готова выделить на празднование Рождества 1,5 тыс. злотых. Это на 100 злотых больше, чем годом ранее. Данная сумма пойдёт на покупку продуктов и подарков близким.