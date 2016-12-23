Опрос: большинство поляков считают трудоустройство иностранцев полезным для экономики страны

Большинство поляков положительно относятся к трудовым мигрантам. Об этом сообщает Радио Польша со ссылкой на опрос Центра исследований общественного мнения.
При этом отмечается, что поляки стали более открытыми к работникам из Украины, Белоруссии, России, Армении, Грузии и Молдовы.
За то, чтобы в стране могли работать иностранцы, высказались 80% жителей республики. Каждый шестой, в свою очередь, считает такое трудоустройство полезным для всей национальной экономики. Каждый седьмой из опрошенных выступает за упрощение трудовых процедур для иностранцев.
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