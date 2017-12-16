NASA: 16 декабря к Земле приблизится крупный астероид

Астероид диаметром около пяти километров сблизится с Землёй в субботу, 16 декабря. Об этом сообщается на официальном сайте Национального управления по аэронавтике и космосу США, пишет РИА Новости

Небесное тело промчится в десяти миллионах километров от планеты. Это примерно в 27 раз больше, чем расстояние от Земли до Луны. Однако в космических масштабах речь идёт о довольно тесном сближении, заявляет NASA.

Астероид Фаэтон, приближения которого к нашей планете ожидают сегодня учёные, относится к категории потенциально опасных, уточняет аэрокосмическое управление США. Учёные прогнозируют катастрофические последствия в случае столкновения такого крупного небесного тела с Землёй. Существует большая вероятность, что тогда может измениться не только внешний облик планеты, но и погибнуть практически всё живое на ней.

Из-за своей орбиты астероид, двигаясь вокруг Солнца, пересекает орбиты Меркурия, Венеры, Земли и Марса. О его существовании стало известно в 1983 году благодаря снимкам с космического спутника IRAS. Следующий визит Фаэтона к нашей планете ожидается в 2093 году.