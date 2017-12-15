Японские учёные создали стекло, способное самостоятельно восстанавливаться после повреждений (видео)

В Японии учёные создали стекло, которое может полностью восстановить свою структуру, если его разбить. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

Специалисты Токийского университета отмечают, что стекло способно полностью восстановить свою структуру в течение короткого периода времени, если его разбить. При изготовлении стекла были использованы синтетические полимеры (полимочевины).

Во время эксперимента небольшой кусок твёрдого стекла разрезали на две части, а затем соединили при обычной комнатной температуре. Для присоединения частей достаточно нескольких минут, для полного восстановления структуры необходимо от одного до шести часов. После этого стекло снова становится прочным.

Японцы сообщили, что им удалось достичь такого результата благодаря эффекту водородных связей. Молекулы полимера даже при разделении стремятся вернуться в первоначальное состояние.