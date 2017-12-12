Обломок янтаря помог учёным узнать, кого кусали клещи 100 миллионов лет назад

Находка, обнаруженная учёными в обломке янтаря, помогла определить, кто был первыми жертвами клещей 100 миллионов лет назад. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на журнал Nature Communications.

В Мьянме в руки палеонтологов попал фрагмент янтаря, внутри которого оказался клещ. Рядом с насекомым, увязнувшим в смоле около 100 миллионов лет назад, учёные разглядели и перо его жертвы – хищного пернатого динозавра.

Ранее учёные не могли достоверно назвать, за счёт кого жили клещи во времена динозавров. Науке неизвестно даже время появления этого членистоногого паразита, уточнил Энрике Пеньяльвер из Института геологии и минералов Испании в Мадриде.

В последние годы палеонтологи все чаще обращают внимания не на простые залежи горных пород, а на те регионы мира, где часто находят кусочки древнего янтаря, сформировавшиеся десятки и сотни миллионов лет назад. Внутри них часто сохраняются уникальные артефакты: пузырьки воздуха того времени, насекомые, фрагменты первых цветковых растений, перья птиц и динозавров.