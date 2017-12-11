Учёные из Калининграда и Перми предложили новый способ лечения склероза

Калининградские и пермские учёные после совместных исследований предложили новый способ лечения рассеянного склероза. Об этом сообщает РИА Новости

Суть нового метода в том, что для подавления иммунных клеток, вызывающих рассеянный склероз, можно использовать один из гормонов беременности, утверждают исследователи.

"С одной стороны, хорионический гонадотропин целенаправленно модулирует иммунную систему матери таким образом, чтобы она не испытывала "агрессивных чувств" по отношению к антигенам эмбриона, а с другой — эффективно справляется с инфекционными агентами", — цитирует агентство Ларису Литвинову из Балтийского федерального университета имени Канта.

Предполагается, что открытие калининградских и пермских учёных поможет в борьбе с такими аутоиммунными заболеваниями, помимо склероза, как волчанка, диабет первого типа и артрит. Медикам пока неизвестны механизмы запуска этих заболеваний. существуют примерно равные основания полагать, что они могут быть редким последствием обычных инфекций, а также продуктом неких нарушений в работе генов и мутаций в них.

Литвинова и ее коллеги нашли возможное решение этой проблемы, обратив внимание на самый хорошо известный и яркий пример появления "инородного тела" в организме человека, с существованием которого иммунная система вынуждена мириться – плод в утробе матери.