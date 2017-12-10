Стали известны российские регионы, где население чаще страдает от шизофрении

Медики назвали российские регионы, где население чаще всего страдает от шизофрении. Об этом сообщает RT

Соответствующие данные привёл Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского. По словам исследователей, самый высокий уровень заболеваемости шизофренией зафиксирован в Центральном федеральном округе. За 2016 год на 100 тысяч населения там было зафиксировано 370,9 больных шизофренией. Второе место занимает Уральский округ (343,2), третье — Сибирский (343,1).

Отмечается, что реже всего этим недугом страдают на Северном Кавказе (288) и в Южном федеральном округе (292,2). За 2012—2016 годы число больных шизофренией по стране снизилось на 1,1%.

Глава отдела эпидемиологических и организационных проблем психиатрии центра имени В. П. Сербского Борис Казаковцев сообщил, что пока объяснить региональную разницу по распространённости болезни сложно. "Нужны специальные исследования по медико-географическим данным. Многое зависит и от качества жизни населения", — отметил он.

По словам эксперта, 40% случаев заболеваемости — это генетические и наследственные причины. 60% случаев связаны с различными внешними обстоятельствами, включая взаимоотношения в семье, на работе, качество жизни, связь с вредными производствами и неблагоприятными природными явлениями.