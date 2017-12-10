Индийские учёные предсказали гибель Земли от космического вируса

Астрономы из Индии предсказали гибель Земли от космического вируса. Об этом сообщает VladTime со ссылкой на журнал Science.

Учёные из Дели считают, что 23 декабря наступит конец света. По их словам, в ближайшее время среди населения Земли будет распространён вирус, который за неделю уничтожит всё человечество.

В своём отчёте астрономы указали, что вирус может появиться от инопланетного тела, которое вскоре появится на Земле. Что именно является источником его распространения не уточняется.

Ранее в космосе был открыт таинственный объект, не внесённый в базу данных NASA. Предполагается, что он может принести опасный вирус на нашу планету.