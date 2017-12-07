Учёные выявили связь между холодным климатом и онкологией

Эксперты из Медицинской школы кипрского университета выявили, что жители стран с суровым климатом чаще страдают от онкозаболеваний. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на журнал Molecular Biology and Evolution.

Ранее учёные рассматривали гипотезу, в соответствии с которой экстремальные погодные условия напрямую влияют на развитие рака у человека.

"Генетические модификации, которые помогают справляться с тяжелыми климатическими условиями, могут также приводить к возникновению рака", — пояснил один из авторов исследования, профессор Константинос Воскаредис. Он уточнил, что "морозостойкие" клетки одновременно склонны к канцерогенезу.

Эксперты подтверждают свои выводы данными общемировой статистики. Так, жители северных стран чаще страдают раком дыхательных путей. В частности, в скандинавских странах количество людей, поражённых онкозаболеваниями, превышает среднемировой показатель.