Физики рассказали о следах американских ядерных испытаний в российских соснах

Учёные из Института ядерной физики СО РАН в Новосибирске обнаружили в древесине российских сосен следы ядерных испытаний, проведённых США в 60-х годах XX века. Об этом сообщает РИА Новости

Как показали замеры, в сибирских соснах можно заметить следы и советских, и американских ядерных испытаний: в годичных кольцах 1950-х и 1960-х годов наблюдаются такие же излишки углерода-14, как и у деревьев с противоположного конца мира.

Таким образом, доказано глобальное влияние испытаний атомного оружия на планету, утверждается в заявлении, распространённом пресс-службой института.

"Мониторинг экологических последствий ядерных испытаний с помощью радиоуглеродного метода в мире распространен, но ближайшие к нам ускорительные масс-спектрометры находятся в Европе и Америке. Мы получили результаты, близкие к тем, что наблюдают коллеги, хотя измеряли образцы, взятые практически с другого конца света. Мы показали, что наземные ядерные испытания в Америке оказали заметное влияние на экологию России — и наоборот", — рассказал академик Василий Пархомчук, заведующий лабораторией ИЯФ.

С середины прошлого века в мире состоялось около двух с половиной тысяч ядерных испытаний. Примерно две трети взрывов были произведены под землёй, более 500 – в атмосфере. Данные о силе многих из этих взрывов до сих пор неизвестны, утверждают учёные. Кроме того, достоверно не установлено, проводили ли испытания Израиль, ЮАР или КНДР, говорят физики.

Как рассказывают ученые, ядерные испытания оставили следы не только в атмосфере, но и в почве и даже годичных кольцах деревьев, где накопился углерод-14 — нестабильный изотоп, возникающий при распаде ядер плутония и урана в атомных бомбах и реакторах.

До ядерного века углерод-14 возникал в атмосфере исключительно естественным путем — в результате взаимодействия атомов с космическими лучами. Это позволяет использовать его в качестве надежного индикатора возраста почти всех археологических и палеонтологических артефактов.

Создание атомных технологий фактически заморозило этот естественный счетчик. Концентрация углерода-14 в атмосфере неконтролируемо росла до августа 1963 года, пока ведущие ядерные державы не договорились прекратить воздушные испытания. Кроме того, сжигание нефти и других ископаемых видов топлива привело к выбросу легкого углерода-12, что непредсказуемым образом повлияло на доли его изотопов в воздухе и органике.