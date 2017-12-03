Астрономы рассказали, какие уникальные явления можно увидеть в декабре

Астрономы сообщают, что в декабре жители Земли смогут наблюдать уникальные космические явления. Об этом пишет портал "Актуальные новости"

В воскресенье, 3 декабря, в 18:47 по московскому времени жители планеты смогут увидеть феномен Холодной луны — момент, когда естественный спутник приближается к планете. Расстояние от Земли до Луны будет всего 358 тысяч километров. Отмечается, что небесное тело будет на 7% больше и 16% ярче, чем в другое полнолуние года.



Кроме того, сегодня можно наблюдать яркую звезду Альдебаран в созвездии Тельца. Во время убывания Луны можно увидеть скопление звёзд в созвездии Рака.

13 декабря земляне увидят звездопад. Мощнейший поток метеоритов Гемениды пройдёт через созвездие Близнецы. Он оставит после себя от 60 до 120 падающих звёзд в час. 14 декабря тонкая серповидная Луна соединится в небе с Юпитером.