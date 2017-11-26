Учёные рассказали о вариантах гибели Земли

Учёные с помощью компьютерных алгоритмов составили список возможных вариантов гибели Земли. Об этом сообщает VistaNews

Специалисты утверждают, что Земля может погибнуть, если Солнце превратится в Красный гигант. Изменение размера и состояния светила приведут к смещению орбит земной группы планет, это станет причиной для массовых столкновений.

Другие два реальных сценария — столкновение Марса или Меркурия с Землёй. Это может произойти, если какие-то космические силы вызовут мощнейшие возмущения орбит этих планет. Предлагая такие варианты гибели Земли, они основывались на известных законах физики, химии и математики.