Диетологи рассказали, что нужно есть на завтрак для хорошего секса

Британские диетологи назвали идеальный завтрак для повышения сексуального аппетита. Об этом пишет Life

По мнению экспертов, правильно подобранные блюда на завтрак могут позитивно повлиять на либидо. Сексуальное желание во многом зависит от продуктов, которые человек потребляет.

Так, диетолог Роб Хобсон из Великобритании утверждает, что химический состав блюда напрямую влияет на количество тестостерона у мужчин. Учёный считает, что на завтрак лучше всего употреблять продукты с высоким содержанием витамина D.

В список продуктов, обостряющих сексуальный аппетит, вошли яйца, скумбрия, грибы, обогащённые сухие завтраки. Хобсон отметил, что особенно полезной эта еда будет в зимний период времени.