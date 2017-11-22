Американские учёные: катастрофических землетрясений будет больше
Учёные из США спрогнозировали увеличение числа катастрофических землетрясений. Об этом сообщает РИА Новости
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Специалисты полагают, что усиление сейсмической активности спровоцируется снижением скорости вращения Земли. Назвать точную причину такой взаимосвязи учёные затруднились.
Прогноз об увеличении числа разрушительных землетрясений на планете исследователи из Колорадского университета в Боулдере и Университета Монтаны сделали после изучения стихийных бедствий в XX веке. Они установили, что в период замедления вращения Земли мощные землетрясения случались в два раза чаще.
Эксперты предупредили, что в следующем году могут произойти около 20 землетрясений магнитудой выше семи. По их прогнозам, больше всего пострадают густонаселенные тропические регионы планеты, в которых проживают около миллиарда человек.