Американские учёные: катастрофических землетрясений будет больше

Учёные из США спрогнозировали увеличение числа катастрофических землетрясений. Об этом сообщает РИА Новости

Специалисты полагают, что усиление сейсмической активности спровоцируется снижением скорости вращения Земли. Назвать точную причину такой взаимосвязи учёные затруднились.

Прогноз об увеличении числа разрушительных землетрясений на планете исследователи из Колорадского университета в Боулдере и Университета Монтаны сделали после изучения стихийных бедствий в XX веке. Они установили, что в период замедления вращения Земли мощные землетрясения случались в два раза чаще.

Эксперты предупредили, что в следующем году могут произойти около 20 землетрясений магнитудой выше семи. По их прогнозам, больше всего пострадают густонаселенные тропические регионы планеты, в которых проживают около миллиарда человек.