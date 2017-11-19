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Главная Новости Наука

В Китае робот успешно сдал экзамен на врача

17:13
  188
Искусственный интеллект "Сяо И" стал первым в истории Китая роботом, который успешно сдал государственный экзамен на получение лицензии на ведение врачебной практики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
 
Вместо положенных регламентом 10 часов робот выполнил тест за 60 минут. Он набрал 456 из 600 возможных баллов, за ним следили 10 экзаменаторов.
 
Отмечается, что во время тестирования робот пользовался только той информацией, которую поместили в его внутреннюю память разработчики. Это более 60 пособий и книг по медицине. Его готовили к экзамену полтора года.

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