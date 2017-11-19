NASA опубликовало видео об изменении Земли за последние 20 лет
Национальное агентство по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) опубликовало анимационный ролик, который демонстрирует климатические изменения на Земле за последние 20 лет. На его создание ушло более трёх месяцев, пишет Life
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При создании ролика были использованы спутниковые снимки, самые ранние из них были сделаны в 1997 году. Благодаря ролику можно увидеть, как менялся размер ледников и снежных покровов. О повышении температуры свидетельствуют кадры, где Арктика становится более зелёной. Также в видео показано состояние океанов, в последние годы там появилось много биологических пустот, где почти не осталось живых существ.
Создатели видеоролика надеются, что такая визуализация заставит людей задуматься о важности решения экологических проблем.