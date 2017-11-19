NASA опубликовало видео об изменении Земли за последние 20 лет

Национальное агентство по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) опубликовало анимационный ролик, который демонстрирует климатические изменения на Земле за последние 20 лет. На его создание ушло более трёх месяцев, пишет Life

При создании ролика были использованы спутниковые снимки, самые ранние из них были сделаны в 1997 году. Благодаря ролику можно увидеть, как менялся размер ледников и снежных покровов. О повышении температуры свидетельствуют кадры, где Арктика становится более зелёной. Также в видео показано состояние океанов, в последние годы там появилось много биологических пустот, где почти не осталось живых существ.

Создатели видеоролика надеются, что такая визуализация заставит людей задуматься о важности решения экологических проблем.