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Учёные объяснили, почему плохие воспоминания хранятся дольше позитивных

17:35
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Учёные выяснили, почему бывает тяжело избавиться от навязчивых неприятных воспоминаний. Оказывается, мозг по разному классифицирует воспоминания во сне и по-разному их обрабатывает, пишет РИА Новости.
 
Результаты исследований на эту тему были представлены на ежегодной конференции Американского общества нейронаук. Портал Psychology Today опубликовал обзор выступлений нейрофизиологов и психологов.
 
В частности, был опубликован отчёт нейрофизиолога из Гарварда Роя Кокса, который провёл эксперимент с участием нескольких десятков человек. Учёный предложил участникам запомнить несколько изображений негативного или нейтрального содержания. Например, фотографию пожара или домашнего животного. Затем половина участников эксперимента уснула на 12 часов, а остальные бодрствовали. В это время специалисты с помощью специальной аппаратуры наблюдали за показателями мозговой активности у тех и у других.
 
В итоге после анализа данных выяснилось, что те, кому удалось выспаться, гораздо лучше помнили негативную информацию. Учёные полагают, что таким образом сработал защитный механизм: мозг усиливает неприятные воспоминания, чтобы человек снова не столкнулся с ними в будущем.
 
"Во сне мозг точно не работает вхолостую. Мозг выполняет функции диспетчера, пытаясь усилить синапсы (соединения между нервными клетками — прим.ред.), которые передают более важную информацию, и ослабить менее значимые связи", — отметила профессор медицины Пенсильванского университета Сигрид Визи.
 

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