Китай сообщил о первой в мире успешной пересадке человеческой головы
Хирурги из Медицинского университета Харбина заявили, что им удалось успешно пересадить человеческую голову. Об этом сообщает РИА Новости
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Как заявил на пресс-конференции итальянский хирург Серджио Канаверо, китайские медики успешно пересадили человеческую голову на труп. "На очереди — полная пересадка от донора с мертвым мозгом", — приводит РИА Новости слова Канаверо.
По словам хирурга, операция длилась 18 часов. Она уникальна тем, что впервые удалось соединить позвоночник, нервы и кровеносные сосуды, пишет агентство.