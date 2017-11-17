Китай сообщил о первой в мире успешной пересадке человеческой головы

Хирурги из Медицинского университета Харбина заявили, что им удалось успешно пересадить человеческую голову. Об этом сообщает РИА Новости

Как заявил на пресс-конференции итальянский хирург Серджио Канаверо, китайские медики успешно пересадили человеческую голову на труп. "На очереди — полная пересадка от донора с мертвым мозгом", — приводит РИА Новости слова Канаверо.

По словам хирурга, операция длилась 18 часов. Она уникальна тем, что впервые удалось соединить позвоночник, нервы и кровеносные сосуды, пишет агентство.