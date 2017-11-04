Учёные рассказали, как происходит "непорочное зачатие" у позвоночных

Биологи раскрыли феномен непорочного зачатия у позвоночных, в частности, у ящериц и змей. Об этом сообщает РИА Новости

Учёные считают, что около 10 тысяч лет назад в результате гибридного скрещивания появилась изменённая самка, способная к самоклонированию. С тех пор она так и живёт, постоянно воспроизводя как бы копию самой себя.

"Партеногенез до сих пор остается загадочным явлением для ученых, существует много фундаментальных вопросов. Когда-то считалось, что варианты встречи с "детьми партеногенеза" очень редки, они должны быть нежизнеспособными. Потом мы поняли, что существуют целые роды женских особей ящериц и змей, которые клонируют сами себя тысячелетиями», - объясняет заведующий лабораторией организации генома Института биологии гена РАН, доктор биологических наук Алексей Рысков.

Биологам известно, что среди позвоночных партеногенез распространен только у рептилий — это ящерицы и змеи, уточнил учёный. Вопрос с возникновением механизма партеногенеза и его целесообразности пока остается открытым.

В 1958 году советский биолог Илья Даревский описал род ящериц, который состоял только из особей женского пола. Это было серьезным мировым открытием. До этого было ясно, что такое явление, как партеногенез ("девственное размножение", при котором женские половые клетки развиваются во взрослом организме без оплодотворения), — существует. Данный процесс был описан у насекомых. Но никто не предполагал, что женские особи позвоночных также могут обходиться без самцов.