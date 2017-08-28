СМИ: Россия и Китай планируют совместно осваивать космос
В октябре Россия и Китай планируют подписать соглашение о совместном освоении космоса с 2018 по 2022 год. Об этом сообщает телеканал CGTV
.
Страны будут вместе осваивать Луну и глубокий космос, разрабатывать специальные материалы, проводить дистанционное зондирование Земли и искать обломки космических аппаратов. Отмечается, что это уже не первое космическое соглашение между Пекином и Москвой.
Китай построил радиотелескоп
, диаметр которого достигает 500 метров. Учёные с его помощью планируют искать инопланетян, перехватывать их сигналы, изучать тёмную материю и другие галактики.