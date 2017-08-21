Пятилетний американец изобрёл ракету и попросил лицензию у NASA
Пятилетний американец Идрис Хилтон отправил сотрудникам NASA чертёж разработанной им ракеты. Об этом пишет Life.ru
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Мальчик отправил в агентство чертёж летательного аппарата, на котором хотел бы сам полететь в космос, когда вырастет. Он попросил у инженеров NASA сконструировать ракету и выдать ему лицензию на изобретение.
Об истории стало известно после того, как отец малыша опубликовал её в социальных сетях. Он помогал своему сыну отправить письмо.
"Большое спасибо за чертёж твоей ракеты, он восхитителен! Подобная работа — это отличный старт для будущего великого астронавта, который сможет управлять ракетой. Продолжай в том же духе!", — написал ему инженер Кевин ДеБруин.
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