Пятилетний американец изобрёл ракету и попросил лицензию у NASA

Пятилетний американец Идрис Хилтон отправил сотрудникам NASA чертёж разработанной им ракеты. Об этом пишет Life.ru

Мальчик отправил в агентство чертёж летательного аппарата, на котором хотел бы сам полететь в космос, когда вырастет. Он попросил у инженеров NASA сконструировать ракету и выдать ему лицензию на изобретение.

Об истории стало известно после того, как отец малыша опубликовал её в социальных сетях. Он помогал своему сыну отправить письмо.

Представители NASA ответили юному изобретателю, сообщает "Федеральное агенство новостей" . Его призвали хорошо учиться и пожелали удачи "на пути в космос".

"Большое спасибо за чертёж твоей ракеты, он восхитителен! Подобная работа — это отличный старт для будущего великого астронавта, который сможет управлять ракетой. Продолжай в том же духе!", — написал ему инженер Кевин ДеБруин.