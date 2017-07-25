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Родившаяся с ВИЧ африканская девочка избавилась от вируса

24 июля 201721:49
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9-летняя девочка из ЮАР, родившаяся с вирусом иммунодефицита человека, восемь лет живёт без антиретровирусных препаратов, не показывая признаков болезни. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на медицинское издание Lancet.
 
Это заявление сделали медики на Парижской конференции по борьбе с ВИЧ и СПИДом. Согласно учёным, девочка принимала высокие дозировки противовирусных препаратов 40 недель, начиная с первого месяца жизни. В результате протокола лечения CHER через восемь лет учёные не нашли в крови девочки копий вируса, хотя они отмечают, что в её клетках всё еще остаются его фрагменты.
 
"Подобные случаи крайне редки. Изучая их, мы ищем пути для того, чтобы полностью избавить больных от инфекции. Мне кажется, что прием противовирусных препаратов в раннем возрасте помог иммунитету девочки подавить вирус, и теперь нам нужно понять, чем она отличается от остальных пациентов", — заявила Ави Виолари, врач девочки из ЮАР.
 
Учёные надеются, что девочка станет первой излечившейся навсегда. Ранее в подобных случаях болезнь могла вернуться, к примеру, через пять лет.
 

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