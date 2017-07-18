Экс-сотрудник NASA заявил, что выследил инопланетные корабли

Бывший научный сотрудник международного аэрокосмического агентства NASA Норман Бергрун выступил с сенсационным заявлением. По его словам, он выследил корабли инопланетян, сообщает издание Express.

Учёный рассказал, что корабли пришельцев находятся на кольцах Сатурна. Их количество постоянно растет. Бергрун считает, что когда им станет "тесно", они, возможно, начнут собираться рядом с Юпитером или Ураном.

Экс-сотрудник NASA считает, что кольца Сатурна инопланетяне используют как перевалочную станцию. Учёный утверждает, что лично видел фотографии, засекреченные космическим агентством, на которых были пришельцы.