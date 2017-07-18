Куда податься землянину: астрофизик Борис Штерн прочёл в Калининграде лекцию об экзопланетах

Российский астрофизик и журналист Борис Штерн прочитал в Калининграде лекцию об экзопланетах, имеющих условия для зарождения жизни. Об этом сообщает газетка "Страна Калининград"

В прошлом году стало известно об открытии подобной планеты у звезды Альфа Центавра, ближайшей к Солнечной системе. По словам учёного, новости говорили о возможной обитаемости планеты.

"Но тут все сложно. Дело в том, что найденная планета повернута к звезде одной стороной. Это называется приливным замыканием, и вот это как раз плохо для обитаемости, потому что одна ее сторона все время горячая, другая — холодная. На холодной стороне со временем окажется вся вода в виде льда и даже весь азот и углекислый газ, вымерзнет вся атмосфера, кроме водорода и благородных газов. Кроме того, на маленьких звездах хаотическое магнитное поле, а значит, мощные звездные вспышки, сильный ультрафиолет, рентген и звездный ветер, который истощает атмосферу планеты", — пояснил учёный.

Борис Штерн рассказал и о других экзопланетах. Только в 2017 году NASA нашла семь планет с условиями, похожими на условия Земли.

"Уже понятно, что они находятся в зоне обитаемости, то есть там может существовать жидкая вода, температура выше нуля Цельсия и не слишком высокая. Теперь нужно разобраться с атмосферой, из чего она состоит. Для этого понадобятся большие и хорошие телескопы, например, как "Джеймс Вебб", который планируют запустить в следующем году. В 2009 году, когда появился космический телескоп "Кеплер", который мог наблюдать сразу за 200 тысячами звезд, открытия экзопланет пошли одно за другим. Сейчас их тысячи", — Штерн говорит об экзопланетах, вращающихся вокруг звезды TRAPPIST-1.

Дорога до ближайших экзопланет займёт тысячи лет. Учёный отмечает, что полёты к ним потребуют вложений не одного поколения человечества ради информации о Вселенной.