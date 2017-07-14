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Стало известно, какое животное способно пережить "конец света"

22:55
  893 0
Кадр видеозаписи "Bizarre World" / YouTube
Британские учёные из Оксфордского университета рассказали, какому животному не страшен "конец света". Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature, пишет "РИА Новости".
 
Такими живыми существами оказались тихоходки. Дело в том, что эти небольшие беспозвоночные способны очень долгое время находится в открытом космосе. Они даже могут размножаться в нём. Для этого им не нужны ни вода, ни пища. Как показали исследования, более 18% генов тихоходок были позаимствованы ими у других организмов, в том числе растений, грибов и архей. При этом клетки тихоходок содержат особые белки, которые защищают этих беспозвоночных от смертельных доз радиации.
 
По мнению учёных, полностью стереть жизнь с лица Земли, в том числе уничтожить "бессмертных" тихоходок, могут лишь три вещи. Это падение крупных астероидов, взрывы сверхновых звёзд и гамма-вспышки. При этом вероятность каждого из этих сценариев практически нулевая.
 
"Похоже, что жизнь крайне сложно стереть с лица Земли и любой другой обитаемой планеты. История Марса показывает, что у него в прошлом была атмосфера, способная поддерживать жизнь в ее экстремальных формах. Существа с похожей стойкостью к радиации и низким температурам, похожие на тихоходок, могут существовать под поверхностью Марса или в океанах Европы и Энцелада. Поиск и открытие таких существ в этих уголках Солнечной системы помогли бы нам понять, где проходят границы жизни", — говорит астроном из Гарвардского университета Абрахам Лоеб.

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