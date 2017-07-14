Американские учёные назвали самую "ленивую" страну

Учёные из Стэнфордского университета в США проанализировали информацию о физической активности пользователей смартфонов в 111 странах мира. Об этом пишет "РИА Новости"
, ссылаясь на научный портал ScienceAlert
.
Исследователи изучили данные более 700 тысяч пользователей мобильного приложения, которое отслеживает физическую активность. В результате учёным удалось выявить жителей самых "подвижных" и "ленивых" стран.
Оказалось, что в среднем житель Гонконга совершает 6880 шагов в день. А вот самыми ленивыми в мире стали индонезийцы, которые ежедневно совершают 3513 шагов. Россия с показателем 5969 шагов замыкает пятерку самых активных стран.
При этом исследователи также выявили так называемое "неравенство активности". Речь идёт о разрыве между спортивными и ленивыми людьми в каждой стране мира.
"Если в какой-то стране часть людей очень активна, а другая — наоборот, то величина разрыва между ними — серьёзный индикатор уровня ожирения в данном обществе", — пояснил один из авторов работы, биоинженер Скотт Делп.
По результатам исследований, наибольший разрыв между "подвижными" и "ленивыми" жителями обнаружился в Саудовской Аравии, Австралии, Канаде, Египте и США. А в Китае, Швеции, Южной Корее и Чехии учёные зафиксировали наименьшую разницу в двигательной активности населения. Россия в этом списке заняла 14-е место, пропустив перед собой Данию и "обогнав" Чили.
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