"Через сто лет Зеленоградск может уйти под воду": учёный БФУ о будущем побережья

Николай Белов, доцент БФУ, занимается изучением динамики линии берегов Балтийского моря. В интервью для kantiana.ru учёный рассказал о перспективах прибрежных территорий.

Исследования Николая Белова стали возможны благодаря закупке двух лазерных сканеров, которые редко применяют исследователи даже из Европы. "Изначально они создавались для высокоточных инженерных изысканий. Лазерный сканер создает объёмную трёхмерную модель береговой линии, что позволяет сделать более точный, чем при применении классических методов измерения, анализ ситуации и понять, сколько песка потерялось, куда он делся, а главное — глубже изучить механизм изменений", — рассказывает учёный о своём оборудовании.

В ходе исследований учёный пришёл к выводу, что основной фактор изменений береговой линии Балтики — человек. Помимо, к примеру, автомобилистов, выезжающих на пляж, немного поневоле вредит каждый отдыхающий.

"Исследования показали, что каждый отдыхающий ежедневно уносит с собой с пляжа от 150 до 300 граммов песка. Вы просто приезжаете на море, купаетесь, загораете, а потом уезжаете домой, захватив с собой (не специально, конечно) примерно 200 граммов песка. Казалось бы, немного. Но если умножить эти 200 граммов на тридцать тысяч отдыхающих в погожий день в Зеленоградске, получатся десятки тонн", — рассказывает Николай Белов.

Самое большое опасение у учёного вызывают Куршская и Балтийская косы. Николай Белов отмечает, что за туристами на Куршской косе есть надзор, тогда как на Балтиской — "полная вольница".

Механизм разрушения авандюн примерно такой: шторм размывает брешь в авандюне, в которой начинают ходить люди и ездить машины, а затем это происходит снова. "Боюсь, что в этом случает очень скоро Вислинская коса превратится в малопригодное для отдыха место. Мы накажем сами себя", — комментирует поведение людей на природе доцент БФУ.

"Хочу еще отметить, что опасность для побережья представляют так же черные копатели — люди, которые нелегально добывают янтарь", — учёный приводит в пример уникальный по своей высоте берег в Донском, который может разрушиться из-за добычи.

Исследователь отмечает, что если гипотеза глобального потепления верна, то уровень мирового океана будет подниматься, а берега — разрушаться и дальше. "Через сто лет это может привести к потере Зеленоградска. Он просто уйдет под воду.", — резюмирует географ.